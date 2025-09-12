Cuadrado: “Inter più forte, ma faccio il tifo per la Juve”

Avendo vissuto con la maglia dell’Inter la stagione della seconda stella, Juan Cuadrado rientra tra i doppi ex del derby d’Italia tra Juventus e nerazzurri. L’esterno colombiano, rimasto in Italia a difendere i colori del Pisa dopo l’ultima annata trascorsa all’Atalanta, è stato dunque intervistato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport alla vigilia del big match.

In riferimento ai pronostici dell’incontro, Cuadrado ha indicato ancora l’Inter come la squadra da battere nel confronto diretto con i bianconeri: “La Juve è la Juve, si è rinforzata con giocatori forti, ma l’Inter è la più forte. Anche se l’anno scorso non ha vinto nulla”.

Per via dei numerosi anni trascorsi a Torino e del legame stretto dalla famiglia con la città, però, l’esterno ha ammesso di fare il tifo per la Juventus: “Sono un tifoso bianconero. Mia madre vive ancora lì, i miei figli sono nati a Torino. Lucas ha sei anni, Lucia nove. Ho vissuto otto stagioni magiche, ho vinto cinque scudetti e diverse coppe. L’unico rimpianto resta la finale di Champions persa a Cardiff”.