Un solo allenamento per Lautaro: la scelta finale di Chivu

Come in occasione di ogni sosta, Lautaro Martinez è stato l’ultimo interista in ordine di arrivo ad Appiano Gentile. L’attaccante argentino ha dovuto sopportare il solito lunghissimo viaggio dal Sudamerica e nel giro di poche ore sarà in campo a difendere nuovamente i colori nerazzurri nel derby d’Italia contro la Juventus in programma domani pomeriggio alle 18.00.

Il capitano dell’Inter è rientrato nella giornata di giovedì dall’Ecuador, dopo l’ultima partita con l’Argentina nella quale è rimasto in campo per circa un’ora di gioco. Dopo aver riposato mezza giornata, Lautaro questa mattina rientrerà ad Appiano Gentile per partecipare regolarmente all’allenamento di rifinitura.

Come svelato nell’edizione odierna da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha già comunicato ampia disponibilità a Chivu via telefono. Salvo sorprese inaspettate dell’ultim’ora, dunque, sarà Lautaro a far coppia ancora una volta con Thuram dal primo minuto allo Stadium.