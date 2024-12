Cosa manca tra Inter e Torino per la cessione di Arnautovic

Dopo aver incassato il gradimento totale da parte di Paolo Vanoli, Marko Arnautovic rimane il primo obiettivo di mercato sulla lista del Torino. Per via della scadenza di contratto a fine stagione, tra l’altro, l’Inter sarebbe anche disposta a dare via gratis il centravanti, a patto che il club granata si faccia carico della parte di ingaggio da pagare negli ultimi sei mesi.

E’ proprio l’aspetto economico, però, a rallentare in questo momento la definizione dell’affare tra Torino e Arnautovic, come spiegato questa mattina da Tuttosport: “L’austriaco ha un ingaggio annuale da 3,5 milioni netti più premi (la stessa cifra lorda, nei prossimi 6 mesi). In più, facendo comunque parte della rosa, potrà rimpinguare il conto in banca con i bonus legati ai piazzamenti della squadra in Italia e in Europa. E per andarsene a gennaio dovrebbe trovare un club disposto a comprarlo (come da normativa per i giocatori in scadenza: prestiti vietati), offrendogli 18 mesi di contratto”.

Proprio per questa ragione Cairo non ha ancora presentato un’offerta ufficiale all’attaccante dell’Inter: “Il Torino, tutto compreso, potrebbe arrivare al massimo a offrire 2,7 milioni netti per un anno e mezzo: non certo una cifra sufficientemente interessante per l’austriaco, data anche la possibilità per lui di trovare da svincolato un contratto plurimilionario negli Usa o in Arabia, tra 6 mesi. E così, dopo una serie di sondaggi indiretti, Vagnati ha già tirato il freno: inutile presentare una proposta concreta, oggi come oggi, se si sa già che verrà ritenuta non all’altezza”.