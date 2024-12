Arnautovic GRATIS al Torino: via libera dall’allenatore

Marko Arnautovic continua ad essere l’obiettivo numero uno sul mercato di gennaio del Torino. Il club granata si trova alla ricerca di un nuovo attaccante con caratteristiche simili a quelle di Duvan Zapata, fuori per tutta la stagione per un brutto infortunio al crociato.

Da qui il forte interessamento nei confronti del centravanti che all’Inter non sta trovando spazio e che a Torino tornerebbe a fare il titolare. Arnautovic che, stando a quanto riportato da Tuttosport, ha già incassato il totale gradimento del tecnico Paolo Vanoli, pronto ad accoglierlo a braccia aperte tra poche settimane.

Prima, però, il Torino dovrà presentare un’offerta ufficiale al calciatore: “Arnautovic, profilo che garberebbe eccome a Vanoli, in questo magma di parole e ritardi. Ma Vagnati non è stato ancora in grado di presentare un’offerta concreta. L’Inter lo cederebbe anche gratis (l’austriaco è in scadenza a giugno): nelle gerarchie di Inzaghi è scivolato al quinto e ultimo posto, nel reparto (poco più di un’ora giocata in tutto il campionato, 144 minuti con una rete in Champions)”.

Da valutare, secondo il quotidiano torinese, anche quella che sarà la volontà del centravanti dell’Inter una volta ricevuta la proposta del Torino: “Arnautovic, nazionale austriaco, vicecapitano, ad aprile compirà 35 anni, è ancora animato dalla voglia di vivere un bel canto del cigno a fine carriera, però a Milano si trova in ogni caso in una situazione più che ‘morbida'”.