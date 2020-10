Dalbert-Rennes, fumata bianca vicina! Svelate cifre e formula dell’operazione

Henrique Dalbert si prepara a diventare un nuovo giocatore del Rennes. L’esterno brasiliano, tornato a Milano dopo una parentesi annuale in prestito alla Fiorentina, non rimarrà in nerazzurro anche per questa stagione. Per lui, infatti, stanno per riaprirsi le porte della Ligue 1: nelle ultimissime ore è arrivata una proposta da parte del Rennes che l’Inter ha colto al volo. Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, ecco i dettagli del colpo di mercato: sarà prestito oneroso a due milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 13.

Il suo addio, a questo punto, apre le porte ad un possibile arrivo di Marcos Alonso. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il Chelsea sarebbe disposto a lasciar partire lo spagnolo in prestito, mentre i nerazzurri sarebbero stati pronti a trattare solo una volta partito Dalbert. Ora le caselle stanno per andare tutte al loro posto.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<