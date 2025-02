Dalla Spagna – Folle offerta a sorpresa per Lautaro Martinez

Uno dei migliori giocatori dell’Inter in questo inizio di 2025 è Lautaro Martinez che ha scacciato via una fase conclusiva di 2024 a suon di ottime prestazione condite da tantissimo gol. Il capitano nerazzurro nelle prime partite del nuovo anno è riuscito a trascinare la squadra ma ora arrivano notizie che non faranno piacere ai tifosi.

Secondo quanto riportato dal media spagnolo Fichajes.net, c’è una big europea che ha messo in cima alla sua lista dei desideri proprio il numero 10 dell’Inter. Si tratta dell’Arsenal di Mikel Arteta che sta cercando un nuovo attaccante titolare la stagione 2025/26 visto che l’unica punta di ruolo, Gabriel Jesus, è vittima di un pesante infortunio al crociato.

I Gunners non sanno infatti in che condizioni rientrerà il brasiliano la prossima estate e si tratta sempre di infortuni da trattare con cura. Per questo motivo il club londinese avrebbe messo nel mirino proprio Lautaro Martinez che è da anni uno dei migliori bomber della Serie A e che certamente potrebbe aiutare un top team come l’Arsenal.

Secondo questa fonte spagnola il club inglese vorrebbe fare sul serio per convincere l’Inter a cedere Lautaro e anche per convincere il giocatore a lasciare la Serie A per volare alla volta della Premier League. Si parla di una prima offerta da 120 milioni di euro ma con la possibilità che questa aumenti. Difficile che l’Inter possa cedere a cuor leggero il suo simbolo e si tratta di voci che dunque vanno prese con le pinze.