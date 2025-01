Dalla Spagna, il Real Madrid piomba in sede Inter con una MAXI offerta

La grande crescita dell’Inter in questi ultimi anni sia in Italia che in Europa ha permesso alla società di ottenere tanti trofei e complimenti da parte di molti opinionisti ma anche di far salire notevolmente il prezzo e l’appetibilità di diversi suoi calciatori forti e per questo spesso sotto la luce dei riflettori. Adesso ci sarebbe Carlo Ancelotti con il mirino puntato in casa nerazzurra.

Quando un grande club muove passi concreti con un’offerta ufficiale molto ricca per un giocatore importante, non è sempre facile rifiutare. Negli ultimi anni l’Inter ha ceduto alcuni suoi giocatori importanti come Hakimi al PSG oppure Onana al Manchester United anche se adesso per fortuna le casse nerazzurre non hanno più bisogno di iniezioni di denaro così spesso.

Secondo quanto riportato Fichajes.net, il nuovo giocatore dell’Inter che è finito di un grande club stranieri è Alessandro Bastoni. Il difensore classe 1999 piace al Real Madrid che vorrebbe fare una ricca offerta alla società di viale della Liberazione pur di portarselo al Santiago Bernabeu e dare un ringiovanita con qualità al suo reparto arretrato che questa stagione non ha sempre offerto le giuste garanzie.

Difficilmente però l’Inter accetterà di vendere al Real quello che è uno dei suoi giocatori migliori della rosa: è un titolare di Inzaghi e anche della Nazionale, motivo per cui la sua valutazione è molto alta. Il portale spagnolo che ha rilanciato questo rumour (per ora nulla di più) sottolinea le qualità di Bastoni ma non nega che per convincere Marotta a venderlo la prossima estate servirà un’offerta davvero molto alta.