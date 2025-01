Primavera, nuovo straordinario successo dell’Inter: la classifica

Non si ferma la striscia di vittorie dell’Inter Primavera che ha saputo avere la meglio anche dei pari età dell’Hellas Verona nel match infrasettimanale giocato mercoledì 22. I nerazzurri sono riusciti ad imporsi con un netto 1-4 grazie alla doppietta di De Pieri, alla rete di Venturini e poi all’autogol dei veronesi. Si tratta della terza vittoria di fila dopo quelle ottenute contro Sassuolo ed Empoli.

La partita non è iniziata bene per i giovani interisti allenati da Andrea Zanchetta visto che dopo 6 minuti nel primo tempo si sono subito trovati sotto nel punteggio per via della rete di Agbonifo. I nerazzurri però non si sono abbattuti e con tre reti nel primo tempo (15, 20′ e 40′) hanno subito ribaltato il risultato. Nella ripresa è poi arrivato il quarto gol che ha chiuso definitivamente il match.

La classifica del campionato Primavera 1 adesso è molto buona per l’Inter Under 20 visto che si trova al terzo posto (a pari punti col Sassuolo) a quota 40 punti ottenuti in 21 turni. Viene preceduta soltanto dalla Fiorentina che ha 41 punti e dalla Roma che è a quota 43. Rimane quindi tutto ancora aperto per la corsa ai primi due posti che permettono di evitare il primo turno di playoff.