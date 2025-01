Nessuno in Europa come l’Inter: un DATO fa volare Inzaghi

La partita vinta ieri dall’Inter sul campo dello Sparta Praga ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di inanellare un’altra prestazione positiva e di fare altri tre punti in questa Champions League. Ora manca soltanto l’ultimo passo (mercoledì in casa con il Monaco) per assicurarsi un posto tra le prime otto in classifica e qualificarsi così agli ottavi di finale direttamente, senza dover passare dai playoff.

Anche ieri in Repubblica Ceca i nerazzurri sono riusciti a tenere la porta inviolata in Europa e si tratta del sesto clean-sheet su sette partite giocate: solo il Bayer Leverkusen è riuscito a segnare all’Inter in questa edizione della Champions League. In tutta la stagione, sommando le partite di ogni competizione, Sommer e compagni sono già a quota 18 match con la rete inviolata.

Nessuno ha saputo fare un risultato simile nei top 5 campionati europei, come sottolinea oggi OPTA sul suo account X. Alle spalle dell’Inter c’è la Real Sociedad con 16 clean sheet e poi a seguire il Liverpool e la Juventus a quota 15. Per passare il turno in Champions League, il tecnico Simone Inzaghi può quindi fare affidamento su una perfetta fase difensiva.