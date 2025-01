Di Marzio conferma la pista: Inter sul talento numero 1 di Serie A

Non è affatto una novità che l’Inter nel corso di questo 2025 stia cercando di rinnovare la sua rosa con nuovi innesti giovani per abbassare l’età media della rosa di cui dispone Simone Inzaghi. Il diktat di Oaktree infatti è proprio quello di avere una squadra giovane e talentuosa, senza essere una di quelle con l’età media più alta in Europa.

Da tempo è noto che uno degli obiettivi principali del presidente Beppe Marotta e degli uomini mercato come Ausilio e Baccin, risponda al nome di Nico Paz. Il talento del Como si sta mettendo in mostra in questo campionato e viene giudicato da molti come uno dei migliori giovani di tutta la Serie A. Su di lui c’è sempre l’ombra del Real Madrid che potrebbe attivare una clausola di recompra già fissata.

A confermare che il nome di Nico Paz è ancora sui taccuini nerazzurri è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport che rilancia anche i nomi di Sam Beukema e di Jhon Lucumí come possibili nuovi volti della difesa interista. Entrambi giocano al Bologna e si stanno confermando in questa stagione come dei validi centrali che potrebbero ringiovanire un reparto da cui Francesco Acerbi sembra essere in uscita.