L’Inter ha scelto l’erede di Acerbi dalla concorrente in Serie A

Proseguono i lavori di pianificazione e di studio dell’Inter per individuare i giusti profili da comprare sul mercato nel corso di questo 2025 al fine di riuscire a raggiungere l’obiettivo fissato da tempo da Oaktree di ringiovanire la rosa e sostituendo quei giocatori che oggi non offrono più le giuste garanzie.

Uno dei giocatori che sembra ormai certo di partire a fine stagione è Francesco Acerbi che giunto alla soglia dei 37 anni sta vivendo un’annata caratterizzata da continui stop e problemi fisici. Secondo Tuttosport, l’Inter ha già individuato due possibili nomi per sostituire l’ex Lazio ma uno solo è il preferito.

Si tratta di Sam Beukema del Bologna che è in prima fila nella lista di difensori che l’Inter segue per il futuro, ormai i felsinei sono una certezza del campionato e anche quest’anno possono lottare per la Champions League dove il centrale ha già fatto bene. Alle sue spalle c’è anche il compagno di reparto in rossoblù, Jhon Lucumì ma l’olandese rimane la primissima scelta di Inzaghi e della società nerazzurra.

Per fine campionato è dunque previsto l’affondo dell’Inter con il Bologna per cercare di prendere Beukema come nuovo difensore centrale del futuro. Nella lista di opzioni resiste anche quella che porta ad Isak Hien dell’Atalanta ma al momento lo svedese ha perso terreno nelle preferenze del club.