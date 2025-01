“Due colpi fatti e ora uno sotto traccia”: novità sul futuro di Frattesi

Questa sessione di mercato di gennaio per l’Inter continua ad essere caratterizzata dalla vicenda Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999 pare intenzionato a cambiare aria per giocare con più continuità, anche se sono arrivate le smentite ufficiali da parte degli addetti ai lavori che possono voler dire molto.

Questa mattina il Corriere dello Sport, sempre vicino alle vicende delle squadre della capitale, rilancia però il nome della mezzala dell’Inter come un possibile obiettivo della Roma in vista degli ultimi giorni di mercato. I giallorossi hanno messo a segno due colpi: Rensch dall’Ajax e Gollini come secondo portiere.

Adesso l’obiettivo della Roma come terzo rinforzo invernale resta senza dubbio Frattesi sul quale la società capitolina continua a lavorare a fari spenti per cercare di convincere l’Inter entro fine gennaio. Il quotidiano romano non esclude ancora una volta il possibile scambio con Cristante o Zalewski.