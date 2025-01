Monaco o derby col Milan? Il piano di recupero di Calhanoglu

In questo mese di gennaio l’Inter ha dovuto fare a meno di uno dei suoi leader tecnici come Hakan Calhanoglu che si è fermato nella finale di Supercoppa Italiana a Riad contro il Milan per un problema muscolare. Ora il programma di recupero del numero 20 nerazzurro procede molto bene e i tifosi vogliono rivederlo in campo il prima possibile.

Questa mattina La Gazzetta dello Sport propone un aggiornamento sulle condizioni di salute di Calhanoglu: l’obiettivo di Simone Inzaghi e dello staff medico nerazzurro è quello di riaverlo pienamente a disposizione per il derby contro il Milan in programma domenica 2 febbraio. Prima però l’allenatore dell’Inter potrebbe tentare di fare un altro test per verificare la tenuta del regista turco.

Pochi giorni prima della sfida con il Milan, è in programma per l’Inter un’altra partita molto importante ovvero quella di Champions League contro il Monaco. In quel match, sempre secondo la rosea, Inzaghi potrebbe schierare Calhanoglu a gara in corso e vedere come risponderà il suo fisico a pochi giorni dalla stracittadina che è molto attesa dai tifosi interisti desiderosi di rivalsa dopo i ko di questa stagione.

Come sottolinea il quotidiano, il pieno recupero di Calhanoglu sarebbe una mossa vincente per Inzaghi perché potrebbe così recuperare tutte le sue certezze e i suoi equilibri in mezzo al campo. Asllani in queste settimane sta sostituendo il turco sia in campionato che in Champions League ma ha un rendimento altalenante e potrebbe soffrire la pressione di un big match a San Siro.