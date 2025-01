Buchanan, non solo il Torino: altra pretendente con NUOVA formula

Uno dei giocatori che può lasciare l’Inter in questa sessione invernale di calciomercato è Tajon Buchanan che non trova molto spazio con Simone Inzaghi dopo essere stato provato come esterno sia sulla corsia destra che su quella sinistra. Da alcuni giorni su di lui c’è il Torino che vorrebbe prenderlo in prestito.

Come riferisce quest’oggi Tuttosport, adesso però sull’esterno canadese non c’è più soltanto il club granata. La Roma ha infatti appena preso Rensch dall’Ajax e gli olandesi hanno messo anche il nome di Buchanan nella lista obiettivi stilata dalla dirigenza per trovare un nuovo rinforzo sulle fasce.

L’intenzione dell’Inter sarebbe quella di vendere a titolo definitivo il canadese per mettere a segno un movimento col “simbolo +” nel bilancio di questa stagione. Il Torino invece per il momento si è limitato a ragionare su un prestito. Come sostituto i nerazzurri pensano ancora a Nicola Zalewski della Roma.