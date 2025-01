Recupero LAMPO: Inzaghi ritrova una delle sue colonne

Nel corso di questa stagione uno dei giocatori che ha offerto un rendimento migliore è stato senza dubbio Yann Aurel Bisseck. Il difensore tedesco ha saputo approfittare al meglio degli stop che hanno avuto fin qui alcuni compagni di reparto più esperti come Benjamin Pavard e Francesco Acerbi al fine di guadagnare spazio in campo e nelle gerarchie dell’allenatore.

Tuttavia, un problema agli adduttori che lo ha colpito dopo la disputa della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita lo sta tenendo fermo ai box. In queste settimane il tecnico Simone Inzaghi non ha potuto contare su Bisseck in un momento di stagione in cui il calendario era fitto di impegni tra partite di Champions League e quelle di Serie A.

Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport però adesso Bisseck sembra essersi messo completamente alle spalle questo infortunio. Sono infatti ottime le possibilità che il tedesco ha di tornare nella lista dei convocati per la trasferta di domenica a Lecce, si tratta di un recupero prezioso per Inzaghi per aumentare le rotazioni in difesa visto che adesso il numero 31 nerazzurro verrà usato anche al centro.