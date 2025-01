L’Inter cerca un difensore: prestito in Serie A per Palacios

In questi suoi primi mesi di carriera in Italia c’è stato pochissimo spazio in campo per Tomas Palacios, difensore centrale argentino arrivato la scorsa estate dall’Independiente Rivadavia per circa 6,5 milioni di euro. Si è trattato di un primo innesto giovane per l’Inter seguendo le nuove indicazioni che sono state volute da Oaktree.

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, entro la fine del mercato di gennaio Palacios potrebbe salutare l’Inter. Sulle sue tracce c’è il Monza che rischia di perdere Pablo Marì (direzione Fiorentina) e vorrebbe prendere a titolo temporaneo per sei mesi il centrale nerazzurro classe 2003.

Palacios in questa stagione ha già giocato con due divise: prima con l’Independiente Rivadavia e poi con l’Inter. Potrà però giocare con una terza squadra perché il campionato argentino termina a dicembre e quindi ormai le sue presenze in patria contano come una stagione passata.

Adesso resta quindi solo da capire se Inzaghi libererà l’argentino oppure se vorrà trattenerlo visti i problemi legati agli infortuni che ci sono quest’anno. Infatti i dirigenti dell’Inter sono a lavoro per trovare un rinforzo nel reparto arretrato tra adesso e la sessione di mercato estiva con tre nomi segnati in lista.