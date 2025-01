La partita contro il Monaco vale 87 milioni: vola il BILANCIO dell’Inter

Il nuovo format a girone unico di Champions League ha portato ad un aumento delle partite che le squadre disputano, in diversi casi le varie protagoniste devono giocare anche più partite contro rivali prestigiose e questo ha portato ad una notevole crescita dei ricavi per tutte le partecipanti.

Come analizzato da La Gazzetta dello Sport questa mattina ci sarà un guadagno enorme per l’Inter da questa prima fase di Champions League che potrebbe alzarsi ancora di più in caso di vittoria nell’ultimo match contro il Monaco. Si tratta di 85 milioni già certi per il club nerazzurro che possono salire ad 87 in caso di vittoria contro la formazione monegasca.

L‘Inter è la squadra italiana che metterà a segno l’incasso più alto da questa edizione 2024/25 di Champions League. Tutte le altre società di Serie A sono indietro: l’Atalanta è a quota 77 milioni, il Milan a 73, la Juventus arriva massimo a 65 e infine il Bologna già eliminato si accontenterà di 30 milioni.