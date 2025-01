Galliani: “Contatti con l’Inter per Palacios? ECCO come stanno le cose”

Intercettato dai numerosi giornalisti presenti in Lega per l’appuntamento in assemblea di oggi, Adriano Galliani ha parlato delle possibili mosse di mercato in casa Monza. In particolare, l’amministratore delegato ha confermato i dialoghi con l’Inter per il giovane Tomas Palacios, nell’ottica di un possibile prestito da qui al termine della stagione.

Queste le parole di Galliani: “Discorsi con l’Inter? Sì, ma questa è la festa degli operatori di mercato. Arrivano a Milano, alberghi, ristoranti, si chiacchiera, vanno avanti e così passano la vita, quindi è divertente. Ma ogni mille cose che si trattano, solo una ne va in porto. Ma evidentemente qualcosa arriverà, vediamo. E’ tutto dinamico il mercato, ogni giorno succede qualcosa di nuovo. Se tanti giocatori nostri hanno delle richieste, vuol dire che non erano sbagliati quando li abbiamo presi”.