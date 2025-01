In Europa solo una squadra meglio dell’Inter: il DATO è chiarissimo

In questa stagione la grande novità per i top team europei è stata l’introduzione di un nuovo format della Champions League con una classifica unica e due partite in più per ciascuna partecipante. Non tutte le squadre sono riuscite a prendere bene le misure con questa novità e infatti ci sono alcuni grandi club come PSG, Manchester City e Real Madrid che sono attardate in classifica.

Il Corriere dello Sport questa mattina analizza il rendimento delle varie squadre tra campionati e Champions League per giudicare chi è riuscito meglio a gestire il doppio impegno continuo lungo la stagione. Soltanto una squadra è riuscita ad avere un cammino migliore dell’Inter che si attesta come seconda forza in tutta Europa.

Lautaro Martinez e compagni sono stati in grado di ottenere una media punti di 2,33 tra Serie A e Champions League, meglio di loro ha fatto solamente il Liverpool che è primo sia in Europa che in Premier League con una media punti eccezionale pari a 2,54. Non c’è però nessun altro club che è stato capace di fare meglio dell’Inter di Simone Inzaghi e questo è un grande vanto per i tifosi nerazzurri.

Altri leader dei rispettivi campionati, nelle top 5 leghe, come Bayern Monaco (media punti di 2,28), Real Madrid (2,15) e PSG (2,24) stanno infatti pagando in Champions League dove sono incappati in qualche ko di troppo e, salvo colpi di scena nell’ultimo turno, dovranno giocare i playoff.