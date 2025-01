Bisseck torna in gruppo: Lecce-Inter con TRE assenti

Dopo il buon successo di Champions League contro lo Sparta Praga, l’Inter è chiamata ad un’altra trasferta in campionato. Domenica alle 18.00, infatti, la squadra di Simone Inzaghi sarà di scena al Via del Mare per la sfida contro il Lecce.

Stando alle ultime notizie diffuse da Sky Sport dopo l’allenamento di questa mattina, il tecnico ha finalmente riabbracciato in gruppo Yann Bisseck. Il centrale è vicinissimo al recupero completo dall’infortunio che aveva accusato nelle scorse settimane e si candida per una convocazione in vista di Lecce.

Nella seduta mattutina, invece, hanno lavorato ancora a parte Correa e Acerbi. Entrambi non saranno presenti nella prossima sfida di Serie A e verranno valutati ad inizio settimana. Novità anche su Calhanoglu che accelera il recupero e punta ad una convocazione tra Monaco e derby contro il Milan del 2 febbraio.