Champions League: ecco come funzionano i sorteggi e i tabelloni

Mercoledì 29 gennaio alle ore 21 si svolgerà l’ultimo turno di questa nuova edizione della Champions League che ha introdotto tante novità come la classifica unica. Ad una sola giornata dal termine è infatti ancora tutto in bilico per le varie posizioni utili alla qualificazione. Ma quali sono le regole stilate dalla UEFA per i sorteggi e i tabelloni della fase ad eliminazione diretta?

La prima cosa da ricordare è che con questa nuova classifica unica le prime 8 squadre si qualificano direttamente agli ottavi di finale mentre chi si posiziona dal 9° al 24° posto dovrà giocare un turno di spareggio, chiamato playoff, per raggiungere le prime otto della classe nel turno successivo. Le ultime invece dal 25° al 36° posto sono eliminate.

Ma come funzionano i sorteggi e gli accoppiamenti per questi turni ad eliminazione diretta? Questi turni di playoff saranno disegnati con un tabellone che sarà compilato con un sorteggio. Sulla carta converrebbe riuscire a piazzarsi il più in alto possibile perché la posizione tra il 9° e il 24° posto peserà sul sorteggio.

Saranno infatti sorteggiati gli accoppiamenti in base alle posizioni delle squadre con quattro “coppie teste di serie” (posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro “coppie NON teste di serie” (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). Il sorteggio si svolgerà il 31 gennaio a Nyon.

Importante ricordare anche che le formazioni in ogni coppia testa di serie verranno sorteggiate contro chi NON è una testa di serie. Proprio per questo motivo sarebbe utile posizionarsi il più in alto possibile in classifica anche se quest’anno negli ultimi posti buoni per i playoff potrebbero trovarsi squadre molto forti come Real Madrid, PSG o Manchester City.

Lo schema che verrà seguito dalla UEFA per tracciare il sorteggio dei playoff di Champions League sarà il seguente: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18.

Invece per gli ottavi di finale ci sarà un secondo sorteggio che si svolgerà sempre a Nyon il 21 febbraio e la filosofia sarà la stessa perché i club 1 e 2 pescheranno le vincenti di 15 e 16 contro 17 e 18 (ovvero quelle sulla carta più deboli, anche se molto probabilmente non sarà così) e via scorrendo con lo stesso principio di prima.

Infine, l’ultima regola da tenere a mente sarà che le prime due della classifica generale di Champions League in questo secondo sorteggio verranno messe ai due estremi della “griglia” per scontrarsi soltanto, eventualmente, in finale e non in uno dei turni prima visto che il tabellone tennistico sarà tutto completamente disegnato il 21 febbraio.