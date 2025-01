Sparta Praga-Inter, Ausilio: “La verità su Frattesi e Donnarumma”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Sparta Praga-Inter, 7a giornata di Champions League, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio, per commentare l’imminente impegno europeo dei nerazzurri.

Queste le sue parole:

QUALIFICAZIONE – “Al di là del discorso economico, che ha la sua importanza, conta soprattutto l’aspetto tecnico, l’ambizione e il prestigio della società. Abbiamo un solo obiettivo, passare il turno e possibilmente nelle prime 8, ma bisogna passare da due partite difficili. Mi fido più dei ragazzi che degli algoritmi, mi mandano al manicomio. Bisogna stare concentrati, una partita alla volta e pensare solo a stasera”.

FRATTESI – “La sintesi della situazione è molto più semplice di quanto appaia. Il ragazzo non è mai venuto a chiedere la cessione. Il mister di recente ha fatto una verifica con tutta la squadra, che è anche giusto fare in questo periodo. La squadra è tutta concentrata sugli obiettivi che sappiamo quali sono. Frattesi è un giocatore importante e non ha mai manifestato in modo esplicito di voler andare via. Squadre che si sono manifestate in modo diretto non ci sono, sappiamo che ha un agente molto simpatico, ma anche molto attivo che qualcosa ha mosso. Secondo me è diventata più mediatica che altro. Ultimamente ha giocato meno perché ha avuto problemi e pur non stando benissimo ha sempre dato la sua disponibilità e non si è mai tirato indietro”.

BUCHANAN – “Stiamo valutando insieme a lui e al suo entourage se è più opportuno per lui completare i prossimi mesi da un’altra parte, perché ha giocato poco. Lui è reduce da un brutto infortunio ed è rientrato da poco. L’interesse c’è, ma non solo dal Torino, ci sono società italiane e straniere, alcune fanno anche le coppe. Stiamo valutando insieme, ma non escludo che rimanga, perché abbiamo tante partite da giocare e Buchanan è un giocatore forte. Ascolteremo tutti, ma lui non ha mai manifestato di voler andare via”.

DONNARUMMA – “Sarò sincero, stiamo attenzionando il mercato per giugno e non è il ruolo del portiere la nostra priorità e non è una necessità. Abbiamo due portieri forti e hanno dimostrato e stanno dimostrando il loro valore. Al di là della stima per Donnarumma, che non posso non avere, oggi non è il portiere la nostra priorità. Stiamo guardando da altre parti”.