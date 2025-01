Le formazioni UFFICIALI di Sparta Praga-Inter: 3 cambi per Inzaghi

Tutto pronto all’epet ARENA per la 7a giornata di Champions League. Prima gara europea del 2025 per l’Inter, che affronta lo Sparta Praga per raddrizzare il proprio percorso dopo la sconfitta con il Bayer Leverkusen e fare così un passo in avanti decisivo verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Inzaghi ne cambia 3 rispetto alla sfida contro l’Empoli, schierando per la prima volta dal 1′ in Champions League la coppia Thuram-Lautaro Martinez. Per il resto, tante conferme, con le altre novità rappresentate dalla presenza di Bastoni e dal ritorno in campo da titolare di Mkhitaryan, dopo l’infortunio.

Di seguito le formazioni ufficiali di Sparta Praga-Inter: