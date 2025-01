FRENATA Inter-Perez, “Operazione in stand by”: cosa succede

Sembrava essere ormai cosa fatta, ma il trasferimento di Tomas Perez all’Inter sembra aver subito una bruca frenata negli ultimi giorni. La trattativa con il Newell’s Old Boys, che sembrava definita solo una settimana fa, ora sembre essere stata messa in “stand-by”.

Questo è quanto riferito dal sito argentino La Capital, che riporta come il club rossonero abbia chiesto qualcosa in più rispetto a quanto pattuito inizialmente, con tanto di blitz in Italia del presidente Ignacio Astore per definire l’accordo.

Ad oggi, invece, non sembrano esserci novità, con fonti vicine al Newell’s Old Boys, che raccontano di come la trattativa non abbia fatto passi in avanti, sebbene i due club sarebbero al lavoro per “risolvere le divergenze esistenti”.