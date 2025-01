Le probabili formazioni di Sparta Praga-Inter: attacco inedito in Champions

La Champions League è pronta finalmente a tornare con gli ultimi due turni che decreteranno il passaggio alla fase ad eliminazione diretta. Si parte con Sparta Praga-Inter, penultimo avversario dei nerazzurri prima dell’ultima giornata contro il Monaco a San Siro.

Inter che, rientrando tra le prime otto della classifica unica, può ancora dipendere solamente dai propri risultati. Collezionando almeno quattro punti nelle prossime due gare, ad esempio, è altissima la possibilità per i nerazzurri di accedere agli ottavi di finale senza dover passare dai playoff.

Inzaghi non sembra intenzionato a sottovalutare l’impegno e, al netto delle assenze di Acerbi e Calhanoglu, è pronto a mandare in campo la formazione migliore possibile, affidandosi anche alla coppia Thuram-Lautaro Martinez per la prima volta in questa Champions League.

Queste le probabili formazioni di Sparta Praga-Inter: