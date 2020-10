Dalla Spagna – L’Inter torna su Junior Firpo: possibile affare in prestito

Come ci si poteva aspettare ad inizio stagione, Junior Firpo sta facendo fatica a trovare spazio e minutaggio nel nuovo Barcellona di Ronald Koeman. Non è un caso se il terzino spagnolo la scorsa finestra di mercato è stato più volte vicino a lasciare il club blaugrana, anche se alla fine la valutazione da circa 40 milioni fatta per il suo cartellino lo ha reso inarrivabile per qualsiasi club, anche come contropartita all’interno di altre operazioni.

Secondo quanto riferito nelle ultime ore da todofichajes.com, l’Inter potrebbe farci un pensierino il prossimo gennaio. L’esterno di piede mancino, già offerto ai nerazzurri nell’ambito dell’operazione Lautaro Martinez, potrebbe rappresentare una valida opzione per la corsia di sinistra. Ma in questo momento l’unica formula pensata dal club nerazzurro riguarda il prestito secco per la durata di sei mesi, eventualmente inserendo anche un’opzione per il riscatto da esercitare a fine stagione.

