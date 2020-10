CdS – Inter, Barella è il tuo top-player. E il Barcellona chiede informazioni

Non può assolutamente essere considerato una sorpresa Nicolò Barella per l‘Inter dopo il grande corteggiamento dell’estate del 2019 per averlo e soprattutto in virtù di quei 49 milioni di euro compresi di bonus raggiunti nell’accordo con il Cagliari e potenzialmente raggiungibili nei prossimi mesi. Ma pensare un anno fa che il centrocampista sardo sarebbe potuto diventare così determinante sia per la formazione nerazzurra che per la Nazionale Italiana, tra l’altro spesso in un ruolo offensivo come quello di trequartista, sembrava effettivamente quasi utopico in così poco tempo.

E invece le ultime prestazioni hanno consacrato Barella come uno dei top-player di questa Inter di Antonio Conte, e non è un caso se proprio il tecnico leccese sembra non volerci rinunciare mai sia a partita in corso, ma soprattutto dal primo minuto. Lasciato fuori inizialmente contro il Genoa per rifiatare in un periodo fittissimo per il calendario nerazzurro, il centrocampista una volta subentrato ad Eriksen ha subito inciso sulla partita con un assist da fantasista puro per la rete dello 0-1 firmata dal solito Lukaku.

Come scritto dal Corriere dello Sport, l’agente Alessandro Beltrami adesso aspetta una chiamata da parte del club nerazzurro per iniziare le trattative per il rinnovo del contratto con un ricco riconoscimento economico per l’importanza assunta dal calciatore all’interno dello spogliatoio. Ma attenzione al mercato, perché nel frattempo il Barcellona avrebbe chiesto informazioni sullo stesso Barella, anche se in questo momento la testa del centrocampista è rivolta esclusivamente alla maglia interista.

