Dalla Spagna – Pjanic-Barcellona, futuro in bilico: l’Inter vuole il bosniaco

Il bosniaco interessa al club nerazzurro per la prossima stagione

La vittoria dello scudetto porterà benefici economici e anche in termini di immagine per l' Inter . Nella prossima sessione di mercato la dirigenza nerazzurra potrebbe regalare all'allenatore Antonio Conte un pezzo pregiato a centrocampo, per fare il salto di qualità anche in Europa. Nelle ultime ore il nome caldo è quello di Miralem Pjanic .

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport.es, Pjanic ha deciso di giocare al Camp Nou e, per ora, la sua scommessa personale non è andata come previsto. Nonostante la mancanza di minuti in campo e la poca fiducia dimostrata dall'allenatore blaugrana Koeman, il bosniaco interessa ad alcune big europee. Il centrocampista tecnico è molto ricercato e Inter e Chelsea hanno già chiesto per la sua possibile partenza. L'Inter ha appena vinto lo scudetto e ritengono che Pjanic possa essere un pezzo di grande valore. In Italia la sua performance è stata spettacolare. Il Chelsea era già interessato a lui anche la scorsa estate, ma si è ritirato dalla trattativa per avere il bosniaco.