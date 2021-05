Inter, gli effetti economi dello scudetto: aumentano appeal e valore per nuovi sponsor

Ecco i benefici economici e di immagine che l'Inter avrà grazie allo scudetto

La vittoria dello scudetto è motivo di orgoglio per tutti i tifosi interisti. Il raggiungimento di questo traguardo rappresenta anche una boccata d'aria per il club nerazzurro in termini economici. Dopo i problemi finanziari causati dalla pandemia, le nuove entrate di denaro porteranno nuove liquidità per l' Inter e potranno risanare alcune situazioni delicate.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, rispetto all'anno scorso l'Inter porterà a casa 9 milioni in più rispetto alla passata stagione, grazie alla vittoria dello scudetto e agli extra in arrivo dagli sponsor. Nelle casse nerazzurre entreranno 23,4 milioni dai diritti tv della Serie A, a questi andranno aggiunti i 10 milioni garantiti dal market pool Champions, 2,5 in più rispetto allo scorso torneo. Sempre dalla Uefa entreranno 30 milioni dati dal bonus per la partecipazione alla Champions League e dai ricavi del ranking.