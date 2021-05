GdS – L’Inter si regala il rinnovo di Lautaro Martinez. Ora l’addio è più lontano: i dettagli

Il centravanti argentino dovrebbe riprendere a breve le trattative con il club

Archiviata la pratica scudetto, ora all'Inter è giunto nuovamente il tempo di programmare la prossima stagione. Per prima cosa, una delle priorità in casa nerazzurra riguarda il rinnovo di Lautaro Martinez, già intavolato su buone basi lo scorso gennaio, ma chiaramente frenato dal cambio di agenti del centravanti argentino. Dagli storici Alberto Yaque e Ronaldo Zarate - coi quali il rapporto si è interrotto in maniera brusca - il Toro è passato alla scuderia di Alejandro Camano, tra gli altri procuratore di Achraf Hakimi e Borja Valero.