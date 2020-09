Dall’Inghilterra – L’Inter abbassa le pretese per Skriniar, poi l’assalto a Kanté. Il Chelsea apre: le cifre

L’Inter non ha rinunciato a Ngolo Kanté, almeno stando a quanto riportato oltremanica dal The Sun. Antonio Conte è infatti convinto che il centrocampista sia il profilo adatto a colmare il gap con la Juventus e sta spingendo affinché la società gli regali il giocatore del Chelsea. L’operazione di mercato, però, è parecchio complicata e potrà essere finanziata solo dopo una cessione eccellente.

Per questo motivo, riferisce il quotidiano britannico, il club di Viale della Liberazione sarebbe disposto ad abbassare leggermente le pretese per Milan Skriniar, arrivando ad una cifra di poco inferiore ai quaranta milioni di euro, in modo da favorire la cessione al Tottenham ed incassare quanto serve per lanciare l’assalto a Kanté.

Per arrivare al giocatore dei Blues, serviranno circa 50 milioni di euro. Il Chelsea ha però aperto alla cessione, puntando ad incassare i soldi per lanciare l’assalto al pupillo di Lampard Demian Rice.

