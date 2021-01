Damsgaard: “Nessuno si aspettava che avremmo battuto l’Inter. Futuro? Sono felice qui”

Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, si è messo in mostra nella gara contro l’Inter che i nerazzurri hanno perso per 2-1 anche a causa del suo assist fornito a Keita. L’Inter si è subito interessata al calciatore che sta fornendo delle buone prestazioni per provare ad intavolare una trattativa di mercato. Il centrocampista danese ha parlato a Tv 2 Sport, canale televisivo della Danimarca, della prestazione contro i nerazzurri e del suo futuro.

Queste le sue parole: “Ho parlato con Eriksen a fine partita, mi ha fatto i complimenti per l’assist. È una persona davvero molto gentile e disponibile a parlare, mi ha fatto molto piacere poterlo incontrare e parlarci a fine incontro. Il morale è alle stelle dopo aver battuto una formazione come l’Inter, in fondo nessuno si sarebbe aspettato che ce l’avremmo fatta“.

“Abbiamo ottenuto tre punti fondamentali. Sono felice, poi, per l’assist a Keità, era importante aiutare la squadra andando avanti per 2-0, ci ha dato un po di respiro; il nostro umore è migliorato e questo ci ha agevolati per il resto della partita. Vincere contro una big come l’Inter ti da fiducia. Futuro? Sono molto contento qui alla Sampdoria, al momento non penso al mercato a dire il vero”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<