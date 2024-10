Daniel Maldini, scontro totale Inter-Juve: “Piace per un motivo”

Fra i giocatori offensivi che l’Inter sta osservando in vista della prossima stagione c’è anche Daniel Maldini, come noto ormai da giorni. Il trasferimento avrebbe del clamoroso per il cognome ingombrante del giocatore, ma il gradimento dei nerazzurri per il suo profilo è da ricercare nelle caratteristiche tecniche.

La punta classe 2001 del Monza fa gola – secondo La Gazzetta dello Sport – per capacità di giocare fra le linee, ma anche per il suo modo di intendere il calcio e di inventare. Fra le squadre che lo seguono sul calciomercato c’è anche la Juventus, pronta a riproporre il solito scontro a distanza con i nerazzurri.

A questo proposito, è utile fare una breve panoramica sulla situazione contrattuale dell’attaccante. Daniel Maldini dalla scorsa estate è diventato un calciatore del Monza a titolo definitivo, vista la cessione realizzata dal Milan. I rossoneri, dal canto loro, si sono assicurati una percentuale del 50% sulla futura rivendita.

Maldini ha firmato un contratto biennale con il Monza (fino al 2026, dunque), che però prevede un rinnovo automatico in caso di salvezza dei brianzoli durante questa stagione, con prolungamento fino al 2027. Se l’evento si verificasse, il club di Adriano Galliani si garantirebbe ovviamente maggior potere negoziale in sede di trattativa l’estate prossima.