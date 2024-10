Torna la Serie A dopo la sosta per le nazionali e per l’Inter sarà una ripartenza col botto, essendo attesa dalla difficile trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si porta dietro due grossi dubbi di formazione in vista della gara che – secondo La Gazzetta dello Sport – saranno sciolti solo all’ultimo. Soprattutto il primo dei due.

A centrocampo, infatti, è ballottaggio apertissimo fra Nicolò Barella e Davide Frattesi per comporre il trio insieme ad Hakan Calhanoglu e l’ex di giornata, Henrikh Mkhitaryan. Il sardo ha appena recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori contro Udinese, Stella Rossa e Torino, ma Inzaghi potrebbe decidere di dosarne le energie visti i prossimi impegni contro Young Boys e Juventus.

L’ex Sassuolo, dal canto suo, arriva da due partite giocate praticamente per intero con l’Italia, ma anche da una botta ricevuta nel finale contro Israele. Il problema però non preoccupa e Frattesi è in forma, come dimostra l’ennesimo gol realizzato in azzurro.

L’altro dubbio riguarda il posto di difensore di destra, con Benjamin Pavard e Yann Bisseck a giocarsi un posto. Il francese è rimasto in panchina nelle ultime due gare di campionato, giocando invece in Champions contro la Stella Rossa, ma domani sembra leggermente favorito per riprendersi il posto da titolare.

Il tedesco è invece reduce dall’errore contro il Torino sul 2-1 di Duvan Zapata con conseguente ammonizione che gli è costata il cambio all’intervallo proprio in favore dell’ex Bayern. Entrambi durante la sosta sono rimasti a lavorare ad Appiano Gentile, quindi Inzaghi potrà ragionare sulla condizione dei due senza fare troppi calcoli in merito al minutaggio. Probabile che l’uomo scelto per domani giochi anche contro la Juventus, con il collega dal primo minuto con lo Young Boys, in nome dell’alternanza.