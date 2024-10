Il GIOIELLO della Primavera dell’Inter che può esordire contro la Roma

Dopo l’ultimo allarme scattato ad Appiano Gentile per via dell’infortunio rimediato da Kristjan Asllani per una botta ricevuta in allenamento, aumenta la preoccupazione da parte di Simone Inzaghi in vista della trasferta di domenica sera all’Olimpico contro la Roma.

L’Inter, infatti, dovrà fare sicuramente a meno dell’infortunato Piotr Zielinski, alle prese con un’elongazione ai flessori della coscia destra. Qualora il provino di domani dovesse dare esito negativo, anche il centrocampista albanese verrebbe escluso dai convocati per la gara della Capitale.

Per questa ragione, come riportato da Calciomercato.com, a prescindere dalla presenza o meno di Asllani, verrà convocato anche il giovanissimo talento della Primavera dell’Inter Thomas Berenbruch. Per allungare un centrocampo colpito da continui infortuni, il classe 2005 prenderà parte alla prossima spedizione in campionato.

Inzaghi potrà fare affidamento su quattro centrocampisti per il match contro la Roma, tra cui Nicolò Barella al rientro da un infortunio muscolare piuttosto serio. Sono dunque diverse le chance di poter assistere all’esordio di Berenbruch con la maglia dell’Inter dopo un incredibile inizio di stagione con la formazione U19 di Andrea Zanchetta tra campionato Primavera e Youth League.