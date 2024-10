TEGOLA Inter, UFFICIALE l’infortunio di Zielinski: l’esito degli esami

Confermando le brutte sensazioni avvertite con la maglia della Nazionale Polacca lo scorso martedì sera prima di chiedere il cambio alla panchina, Piotr Zielinski ha riportato un infortunio muscolare. Il centrocampista dell’Inter si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali che hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia sinistra.

Questo il comunicato ufficiale del club nerazzurro: “Piotr Zielinski si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”.

La buona notizia per Simone Inzaghi è che siano state quantomeno escluse lesioni con gli esami di quest’oggi. Il tecnico, però, dovrà rinunciare a Zielinski per il match di domenica sera all’Olimpico contro la Roma. In dubbio anche la trasferta europea contro lo Young Boys, mentre potrebbe fare in tempo per rientrare nel derby d’Italia con la Juventus.