STOP Zielinski: quante partite SALTA con l’Inter

La sostituzione nel secondo tempo di Polonia-Croazia, aveva messo in allarme tutti i tifosi dell’Inter. Oggi è arrivata l’ufficialità dell’infortunio per Piotr Zielinski. Il polacco ha subito un’elongazione ai flessori della coscia destra.

Un problema che costringerà Inzaghi a fare a meno di lui sicuramente per la gara di domenica sera contro la Roma. Da valutare i tempi di recupero, per la sfida di Champions League contro lo Young Boys, anche se la sua presenza sembra essere in forte dubbio.

Obiettivo primario, invece, la convocazione per il big match di domenica 27 ottobre, a San Siro, contro la Juventus. La presenza di Zielinski, almeno in panchina, sembra essere lo scenario più realistico, ma le sue condizioni andranno monitorate di giorno in giorno.