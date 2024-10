Lautaro punta al Pallone d’oro: dove vedere la cerimonia in diretta

Dove vedere la cerimonia del Pallone d’oro in diretta tv e streaming

Uno dei momenti più caldi del calcio mondiale sta per arrivare e quest’anno potrebbe vedere protagonista anche l’Inter. Infatti, Calhanoglu e Lautaro Martinez sono tra i finalisti per l’edizione 2024 per il Pallone d’oro. Il capitano nerazzurro, in particolare, è nella lista dei possibili vincitori più accreditati. A decidere chi riceverà il trofeo al Théâtre du Châtelet di Parigi, sarà una giuria di giornalisti specializzati da tutto il mondo.

L’inizio della cerimonia è previsto per lunedì 28 settembre alle ore 18.45.

La lista dei candidati al Pallone d’oro

Questa la lista dei 30 finalisti maschili candidati al Pallone d’oro:

Jude Bellingham – Real Madrid

Hakan Çalhanoglu – Inter

Dani Carvajal – Real Madrid

Ruben Dias – Manchester City

Artem Dovbyk – Girona/Roma

Phil Foden – Manchester City

Alejandro Grimaldo – Bayer Leverkusen

Erling Haaland – Manchester City

Mats Hummels – Borussia Dortmund/Roma

Harry Kane – Bayern Monaco

Toni Kroos – Real Madrid

Ademola Lookman – Atalanta

Emiliano Martinez – Aston Villa

Lautaro Martinez – Inter

Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain/Real Madrid

Martin Odegaard – Arsenal

Dani Olmo – Lipsia/Barcellona

Cole Palmer – Chelsea

Declan Rice – Arsenal

Rodri – Manchester City

Antonio Rudiger – Real Madrid

Bukayo Saka – Arsenal

William Saliba – Arsenal

Federico Valverde – Real Madrid

Vinicius – Real Madrid

Vitinha – Paris Saint-Germain

Nico Williams – Athletic Club

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen

Granit Xhaka – Bayer Leverkusen

Lamine Yamal – Barcellona

La cerimonia per la consegna del Pallone d’Oro 2024 sarà trasmessa lunedì 28 ottobre alle ore 18:45 da DAZN, in diretta streaming gratis e la telecronaca sarà affidata Pierluigi Pardo, affiancato da Marco Parolo.