Ginocchio KO, non si è allenato: allarme Bomber per Roma-Inter

A tre giorni dalla sfida dell’Olimpico tra Roma e Inter, uno dei protagonisti più attesi rischia di saltare la gara per infortunio. Un altro stop causato dagli impegni delle Nazionali delle ultime settimane che ha fatto scattare l’allarme nella giornata di ieri in occasione dell’ultima seduta di allenamento.

Come riportato da Sky Sport, infatti, Artem Dovbyk è a rischio forfait per Roma-Inter. Il forte attaccante ucraino è rientrato acciaccato dalle due gare giocate in Nations League e rischia di perdersi il grande appuntamento in campionato.

Il centravanti non è riuscito ad allenarsi regolarmente coi compagni nella sessione di ieri a causa di un problema al ginocchio. Per questa ragione Dovbyk ha svolto prevalentemente terapie con lo staff medico della Roma che sta cercando in ogni modo di recuperarlo. Dopo aver riabbracciato Dybala, al rientro dall’infortunio muscolare rimediato alla vigilia di Monza, una brutta notizia per Ivan Juric.