Forfait dopo una botta in Nazionale: cosa filtra verso Inter-Juventus

Manca più di una settimana all’atteso derby d’Italia tra Inter e Juventus, ma soprattutto altri due appuntamenti di livello prima dello scontro diretto di San Siro. Domenica sera, infatti, l’Inter sarà di scena all’Olimpico contro la Roma, mentre mercoledì i nerazzurri viaggeranno in Svizzera per la terza giornata di Champions League contro lo Young Boys.

Sono stati diversi gli infortuni degli ultimi giorni per quanto riguarda i calciatori in Nazionale. Per ultimo Piotr Zielinski, per il quale è atteso oggi l’esito degli esami strumentali dopo il fastidio alla coscia avvertito nel match tra Polonia e Croazia.

Un altro centrocampista in forte dubbio per via di un infortunio rimediato con la selezione Azzurra, è Nicolò Fagioli. Il calciatore della Juventus ha ricevuto una botta in allenamento a Coverciano e rischia di saltare la prossima gara con la Lazio. Dovrebbe recuperare ampiamente, invece, in vista del match di settimana prossima con l’Inter.