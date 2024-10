“Offerte da 80 milioni per Dimarco”: svelati i nomi di 3 TOP club

Tra i migliori della stagione dell’Inter sino a questo momento, Federico Dimarco anche in Nazionale si è preso una bella rivincita nelle ultime uscite. Con la maglia Azzurra, infatti, l’esterno interista era stato parecchio criticato la scorsa estate per un Europeo giocato sì sotto i suoi standard, ma in un contesto tattico che ne limitava buona parte delle sue qualità.

Il calciatore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro sta vivendo senza alcun dubbio il momento più importante della sua carriera. Non è un caso se, oltre ad incantare i tifosi dell’Inter, Dimarco ha ultimamente attirato l’attenzione di diversi top club. Il suo mancino ha stregato mezza Europa e, secondo quanto da Marco Barzaghi, nei prossimi mesi dalle parti di Viale della Liberazione potrebbero arrivare delle proposte faraoniche da 80 milioni di euro.

Queste le parole del giornalista che svela i nomi di tre società interessate: “Adesso Dimarco piace e piace parecchio ad un sacco di top club. Prepariamoci ad un assalto a Dimarco che per qualcuno non era neanche da Inter, per fortuna Inzaghi lo ha fatto diventare un esterno top come pochi. Lo vogliono tutti, Bayern Monaco che deve sostituire Alphonso Davies, le due di Manchester che cercano giocatori così di qualità. Valutazione che sale, che schizza, l’Inter non ha nessuna intenzione di cederlo. Ma stiamo arrivando a 80 milioni e qui mi chiedo: arrivasse un’offerta del genere, cosa fareste? Chiaro che è un figlio dell’Inter e di Milano, cresciuto sin dai pulcini, ma 80 milioni sarebbe un’offerta stratosferica”.