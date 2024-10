Vieri: “Inter la più forte. Lautaro? Era in difficoltà, ecco cosa gli ho detto”

Dopo la pausa dedicata alle Nazionali, finalmente si torna in campo. L’Inter è attesa il prossimo weekend alla trasferta sul campo della Roma, nel match in programma domenica sera all’Olimpico. Dei nerazzurri, nell’intervista concessa sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato questa mattina l’ex attaccante interista Christian Vieri.

INTER FAVORITA – “Dopo Europei e Copa America ci sta che i giocatori più importanti facciano fatica a ripartire. Non si riposa mai. Detto questo, per me l’Inter è la più forte in Italia. E in Champions? La mentalità giusta è quella di scendere in campo con la sicurezza di poter battere chiunque. Quando indossi certe maglie non hai il diritto di cercare alibi di nessun genere. L’Inter sa di essere forte, a prescindere dalla prestazione di Manchester. Ma la testa deve essere sempre connessa, altrimenti finisci come per esempio nel derby”.

LAUTARO MARTINEZ – “Parlai con lui a Dazn, e mi disse di essere in difficoltà. Ma gli spiegai che era solo questione di tempo, perché pur sbagliando qualche gol era sempre sul pezzo. Capitano i periodi in cui tutto, o quasi, va storto, ma gente come Lautaro non avrà mai il problema del gol. È un grande campione”.