David all’Inter, Biasin SVELA: “Ad una sola condizione”

Jonathan David continua ad essere il sogno di tanti club europei in vista della prossima estate. L’attaccante canadese, andato a segno anche nell’ultimo turno di Champions League nel pareggio tra Lille e Juventus, fa gola a diverse società per via della scadenza del contratto al termine di questa stagione con i francesi.

Tra i club interessanti, in prima fila rimane l’Inter. Il club nerazzurro ha piazzato diversi colpi a zero negli ultimi anni ed avrebbe l’ok da parte di Oaktree ad investire su un profilo così giovane e con tanto potenziale. A frenare gli entusiasmi sul forte attaccante, però, è stato Fabrizio Biasin in occasione dell’ultimo episodio di Cronache di Spogliatoio. Come rivelato dal giornalista, infatti, David arriverebbe all’Inter per fare il titolare, quindi nel caso in cui andasse via un altro big in avanti.

Queste le parole di Biasin su David: “In questo momento è il più grande affare che si può fare. Ha un’età freschissima, va in scadenza e secondo me non ha minimamente completato il suo processo di crescita. David all’Inter a giugno? Secondo me non ce la fa a prenderlo. Se anche aveva un’idea, e ce l’aveva, tutte queste partite lo portano altrove. Dovesse mai arrivare, l’Inter fa una plusvalenza importante da un’altra parte. Non arriva a fare la riserva insomma”.