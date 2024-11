“Dolore al costato”: escluso dai titolari di Inter-Napoli

Mancano due soli giorni al big match della dodicesima giornata di Serie A tra Inter e Napoli. La formazione di Simone Inzaghi, nell’ultimo appuntamento prima della sosta dedicata alle nazionali che può valere la vetta della classifica, dovrà rinunciare con ogni probabilità dal primo minuto ad uno dei calciatori più in forma del suo organico.

Come segnalato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, è in forte dubbio la presenza da titolare di Yann Bisseck. Il centrale tedesco ha accusato un problema al costato nel corso dell’ultimo match disputato contro l’Arsenal e non dovrebbe partire per questa ragione dal primo minuto nella partita di domenica sera a San Siro contro il Napoli.

Considerato l’ottimo momento vissuto dal classe 2000, secondo la rosea Inzaghi avrebbe puntato proprio su Bisseck in difesa contro la squadra di Antonio Conte se non fosse stato proprio per questo fastidio: “Un dubbio, se non ci fosse anche un dolore al costato che un po’ condiziona il difensore, ci sarebbe anche per il Napoli”.