Incubo Icardi, rottura del crociato: il messaggio dell’Inter

E’ arrivato il peggior esito possibile questa mattina dagli esami strumentali cui si è sottoposto Mauro Icardi. L’attaccante argentino, uscito in lacrime per un infortunio dal match vinto ieri sera dal Galatasaray sul Tottenham in Europa League, ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco.

Stagione finita in largo anticipo per l’ex capitano dell’Inter che ha ricevuto un messaggio di incoraggiamento proprio dal club nerazzurro con cui non si era lasciato benissimo nell’estate del 2019. Questo il tweet dell’Inter dopo l’ufficialità dell’infortunio di Icardi: “In bocca al lupo Mauro per una pronta guarigione!”.