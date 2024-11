“Non si tocca”: l’Inter blinda Bisseck, respinta la MEGA offerta

E’ stata una delle migliori prestazioni di Yann Bisseck con la maglia dell’Inter, quella disputata mercoledì sera a San Siro contro l’Arsenal. Il centrale tedesco è stato insuperabile sui palloni aerei ed ha svolto un enorme lavoro sul centro sinistra insieme a Darmian per limitare la pericolosità di un calciatore imprevedibile e rapido come Saka.

Una grande risposta del classe 2000 a qualche critica di troppo che aveva ricevuto in questo avvio di stagione. Un’altra gara che dimostra come l’Inter un anno fa abbia messo a segno un vero colpo di mercato per un difensore sino a quel momento semi sconosciuto. A beneficiarne è soprattutto il cartellino di Bisseck, in costante crescita anche in virtù della giovanissima età. Ad oggi, infatti, il club nerazzurro valuta il difensore non meno di 40 milioni di euro ed è pronto a blindarlo con un nuovo contratto fino al giugno 2029.

Anche per questa ragione, come rivelato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha respinto la scorsa estate un’offerta molto allettante dalla Premier League per Bisseck: “In sede dell’Inter è arrivata una proposta dal West Ham di 25 milioni di euro, rispedita al mittente. Bisseck non si tocca. Anche per una scelta… filosofica. E’ stato uno degli ultimi colpi dell’era Zhang, ma di fatto è il prototipo perfetto del tipo di investimento che maggiormente gradisce il fondo Oaktree: giocatore giovane, di prospettiva, con un grande margine di crescita sia in termini sportivi sia di cartellino”.