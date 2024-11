Nessun colpo in difesa: ECCO la vera richiesta di Inzaghi sul mercato

Potrebbe non arrivare in difesa il prossimo colpo dell’Inter sul mercato. Il club nerazzurro, come ammesso anche dal presidente Beppe Marotta in occasione di Inter-Arsenal, sta infatti valutando l’inserimento di altri giovani all’interno dell’organico già per il mese di gennaio.

Innesti che, almeno nell’immediato, dovrebbero riguardare altri reparti e non la difesa. Come riportato da Calciomercato.it, infatti, Simone Inzaghi avrebbe chiesto alla società un altro esterno da aggiungere alla sua rosa. Un laterale con caratteristiche ben precise, in grado cioè di saltare l’uomo. L‘Inter, infatti, è tra le ultime formazioni del campionato italiano per la statistica che riguarda i dribbling riusciti dai propri calciatori.

Aspettando il ritorno a pieno regime di Tajon Buchanan, tornato ad allenarsi da un paio di settimane dopo l’infortunio alla tibia che lo ha tenuto ai box per quasi quattro mesi, è questa la priorità fissata dal tecnico sul mercato. Per quanto riguarda un nuovo difensore centrale, invece, ogni discorso verrà rimandato al prossimo giugno.