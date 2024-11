Oaktree benedice Bisseck: fissato l’annuncio per il suo futuro

Control’Arsenal, Yann Bisseck ha dimostrato come il suo percorso di crescita con la maglia dell’Inter sia in continua ascesa. Una fiducia sempre maggiore da parte di Inzaghi, che va di pari passo con quella della società e di Oaktree, in particolare.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il tedesco è il tipo di investimento gradito alla nuova proprietà: giovane, di prospettiva, con grande margine di crescita, tecnica ed economica. Anche per questo motivo, la dirigenza avrebbe accelerato la trattativa per il rinnovo di contratto.

Bisseck firmerà un nuovo accordo fino al 2029, con lo stipendio che raddoppierà: da 750 mila a 1,5 milioni di euro all’anno. Mancano gli ultimi dettagli, ma la trattativa è pressoché conclusa. Sempre secondo la Rosea, l’annuncio dovrebbe arrivare già durante le due settimane di sosta per le nazionali.