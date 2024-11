Inzaghi ha un dubbio per Inter-Napoli: c’è un precedente uguale

Dopo la giornata di ieri, improntata al recupero delle energie dopo la sfida con l’Arsenal, parte oggi l’avvicinamento dell’Inter al big match di Serie A contro il Napoli. Un’occasione importante per i nerazzurri, che in caso di vittoria conquisterebbero la vetta del campionato.

Inzaghi è pronto a riabbracciare tutti i suoi titolarissimi, anche se un dubbio sulla formazione da schierare domenica sera a San Siro permane. Come scrive Tuttosport, riguarda Acerbi, che ha recuperato dal problema ai flessori, ma non ha ancora giocato un minuto da quando è rientrato.

De Vrij è in ottima forma, ma il tecnico vorrebbe puntare sul difensore italiano. Ad aiutare Inzaghi nella scelta potrebbe contribuire il precedente della scorsa stagione, molto simile per dinamica.

Acerbi, infatti, saltò le prime 3 partite dello scorso campionato per infortunio, per poi tornare immediatamente titolare in un big match: contro il Milan, nel derby d’andata. Il 5-1 finale a favore dei nerazzurri potrebbe essere un segnale positivo per una sua presenza dal primo minuto contro il Napoli.