Tutti pazzi per De Paul. L’Udinese fissa il prezzo, l’Inter aspetta: l’Atletico Madrid fa sul serio

Il fantasista argentino dell'Udinese piace anche a Juventus, Napoli e Milan

Le ultime prestazioni di Rodrigo de Paul hanno riportato il fantasista dell'Udinese al centro dei rumors di calciomercato. Come riportato da calciomercato.com, l'argentino è valutato almeno 50 milioni di euro, ma potrebbe essere ceduto per 10 milioni in meno a causa della crisi economica globale.